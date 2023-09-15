22 bin lira kayıp

Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten tahsil ettiği paraları çalan Meryem Selvi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Özkılıç, zanlının “müstahdem tarafından sirkat” ve “evrak sahteleme” suçlarından tutuklandığını belirterek, olguları aktardı. Polis memuru Kemal Özkılıç, 13 Eylül 2023 tarihinde Hasel Limited isimli iş yeri tarafından personelleri olan Meryem Selvi’nin hırsızlık yaptığına dair şikayet yapıldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 2023 yılı içerisinde, işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22.981,73 TL parayı, işyeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığına ve tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle sahte evrak düzenlediğine dair tespitte bulunduklarını belirtti. Özkılıç, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlı aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

