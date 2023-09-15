Savaş çıldırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda kıskançlık krizine giren ve aldatıldığını düşünen Savaş Çetinkaya, eşinin işyerine giderek, olay çıkardı. İddiaya göre; zanlı iş yeri sahiplerine “bunu işten atın” diye bağırdıktan sonra, eşine hitaben, “Çalışmaya devam edersen seni öldürürüm. Ayaklarına sıkarım tekerlekli sandalyede yaşarsın” diyerek tehditte bulundu. Bununla da yetinmeyen zanlının, eşinin yaşadığı apartmanın önüne giderek, genç kadının önce telefonunu kırdı, ardından ciddi şekilde darp etti. Tasarrufunda bulundurduğu çakıyı eşinin karnına dayadığı ve “kahpesin” dediği ileri sürülen zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ebru Akbaş, zanlı Savaş Çetinkaya’nın, 13 Eylül’de saat 11.00 sıralarında, kendisini aldattığını düşündüğü eşi İ.Ç.’nin Büyük Sanayi Bölgesi’nde bulunan işyerine giderek, “bunu işten atın” diyerek bağırdığını, genç kadına hitaben “Çalışmaya devam edersen seni öldürürüm. Ayaklarına sıkarım ömür boyu tekerlekli sandalyede yaşarsın” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Cep telefonunu da kırdı

Polis memuru, zanlının, aynı tarihte genç kadının kalmakta olduğu apartmanın önüne gittiğini ve işten dönen eşinin cep telefonunu kırdığını, elleri ve ayakları ile başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının akabinde tasarrufundaki çakıyı çıkararak eşinin karın kısmına dayadığını ve “kahpesin” diye bağırdığını anlattı.

Polis, genç kadının şikayeti üzerine zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

