İlginç bir olay

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün 15 yaşındaki erkek çocuğun, bir işveren tarafından, kendisine verdiği 2 bisikletin karşılığını ödemesi için zorla kaçırıldığı iddia edildi. İşverenin çocuğu zorla çalıştırdığı ve ciddi şekilde darp edildiği iddia edildi. Müşteki çocuk ve annesinin polise ifade vermesi ile zanlı Mehmet Orfi Dedeoğlu mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Tekbıyık, zanlının 13 Eylül’de saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Canbulat-Özgürlük Ortaokulu önünde, 15 yaşındaki M.A.Ş isimli çocuğu, işyerinde çalıştırmak için zorla araca bindirerek, işletmeye götürdüğünü, çalıştırdığını ve ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, i çocuk ve annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlının, önceden yanlarında çalışan müştekiye 2 tane bisiklet verdiğini ve o bisikletleri kaybettiği şeklinde bir izahatta bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

