KKTC nüfusundan daha fazla

Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın resmi açılışı öncesi "Türk Devletleri Teşkilatı: 5 Devlet Tek Diaspora" paneli gerçekleştirildi; panele Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu katılarak bir konuşma yaptı. Aşıkoğlu konuşmasında KKTC dışında yaşayan Kıbrıslı Türk sayısının 650 bin civarında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, dünyanın en büyük ekonomi aktörleri arasına girme hedefine odaklandı. Bu hedeflere ulaşmak için sahip olduğumuz insan sermayesinin niteliğini artırmak, onları organize olmaya yönlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Literatüre baktığımızda, diasporası ile güçlü bağlar kuran ülkelerin; küresel bazda konumlarını güçlendirerek daha rahat rekabet edecek hale geldiğini görebiliyoruz. Bu bağlamda da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2022 diaspora ortak faaliyet planının eksiksiz ve geliştirilip uygulanması bize bir avantaj getirecektir."

Tuzcu: İhracatlar hiç azalmadı

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da konuşmasında Turan Sanayi Bölgesi projesini liderlerin gerçekleştireceği toplantıda ilan edeceklerini belirterek, "Türk'ün, Türkiye'nin, Türk devletlerinin gücünden çok eminiz. Son dönemde gelişmiş ülkelerin özellikle büyümeleri yavaşlarken, bizim ülkelerimizin büyümeleri hiç durmadı, ihracatları hiç azalmadı." dedi.

Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, yaklaşık 7 yıl sonra bu kurultayın 10'uncusunu gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Birinci Yardımcısı Nozim Kholmurodov da Özbekistan'da bu yıl itibarıyla Türk devletleri şirketlerinin sayısının 300'e ulaştığını, bu yatırımların 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Teşkilat olarak Turan Sanayi Bölgesi oluşturacaklarını belirten Kholmurodov, yeşil enerji konusunda da birlikte bir şeyler yapılması gerektiğini vurguladı.

