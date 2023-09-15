Kıbrıs gündemde

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’yle Kıbrıs meselesi, Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştüklerini kaydetti. Birleşik Krallık’ın Kıbrıs'a garantör ülke olarak önemli bir konumu bulunduğunu, bununla bağlantılı konular ve son dönemde Ada'da yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanları olduğunu ifade eden Fidan, “Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz (Tahıl) Girişimi'nin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımızla gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz" diye konuştu. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. İngiltere'nin, Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ortaklarından olduğunu belirten Fidan, iki ülkenin, NATO'nun önemli müttefiki olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ile İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) dışında yer alan küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa aktörü olduğunu vurguladı. Mevkidaşı Cleverly ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilere dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Fidan, iki ülkenin 2007'den bu yana stratejik ortak olduğunu ve Ankara ile Londra arasındaki ikili ilişkilerin her alanda derinleşerek geliştiğini dile getirdi. Fidan, Kıbrıs meselesi, Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüştüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs'a garantör ülke olarak Birleşik Krallık'ın önemli bir konumu bulunmakta. Bununla bağlantılı konular ve son dönemde Ada'da yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz (Tahıl) Girişimi'nin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımızla gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz."

