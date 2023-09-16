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Heyecan dorukta

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan, Tayland'da KKTC’yi temsil edecek

Heyecan dorukta
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15. Mister International, Dünyanın en prestijli Bay Yarışması, Bangkok -Tayland'da yarın akşam gerçekleşiyor.
Finalde KKTC'yi Tescilli Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan temsil ediyor. 36 ülkeden Bay arasında Bangkok'da kampda bulunan Mister North Cyprus Mullahasan, ulusal kostüm geçişinde Akademi Sanat Derneği'nden Kıbrıs Türk Erkeğine ait otantik kostümle podyumda KKTC Bayrağı ile yer alacak.
Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan "En iyi bir şekilde Kuzey Kıbrıs'ı temsil edeceğim. Başarım ülkem KKTC'nin başarısı olacaktır" dedi. 
 

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