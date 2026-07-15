İkinci aşamaya geçilecek

Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çift şerit olarak düzenlenen ve Girne Doğu Çevre Yolu olarak da bilinen Girne-Çatalköy yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında Başbakan Ünal Üstel ve Bakan Erhan Arıklı’ya Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, teknik ekip ve diğer yetkililer eşlik etti.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, iki etapta tamamlanacak projeyle ilgili teknik detayları paylaştı.

Başbakan Ünal Üstel inceleme sırasında yaptığı konuşmada, Bakan Arıklı, daire müdürleri ve teknik heyetle birlikte Girne-Çatalköy yolundaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Daha önce Çatalköy'ü ziyaret ettiğimizde hep söyledik; ‘Çatalköy’ü bu eziyetli yoldan kurtaracağız.” şeklinde konuştu.

İncelemeleri sırasında esnafın yaşadığı bazı sıkıntıların da bilgisine geldiğini söyleyen Üstel, gereken düzenlemelerin yapılıp, ikinci etabın ihalesine çıkılacağını kaydetti.

Birinci etabın gelecek ayın sonuna kadar tamamlanmış olacağını dile getiren Üstel, “Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ikinci etapın ihalesi için bloke temininde bulundu ve blokesi sağlandı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıp, bu yıl içinde yolu tamamlama gayretine gireceğiz.” diye konuştu.

Üstel, “İkinci etabın ihalesini tamamlandıktan sonra, beş ya da altı ay içinde de tamamlayıp, söz verdiğimiz gibi halkın karşısına ‘başımız dik olarak’ çıkacağız.” dedi.

“Ölüm yolu” olarak adlandırılan Acapulco-Değirmenlik yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Başbakan Ünal Üstel, hükümeti kurarken manifestolarında yazan her şeyi tek tek yerine getirdiklerini kaydetti.

“Hemen ikinci etaba başlanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Çatalköy-Girne yolunun son durumunu yerinde incelemek için burada olduklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında bölge esnafının sorunlarını da dinlediklerini kaydeden Arıklı, “Çünkü yol yapılırken esnafın da bir takım talepleri var. O talepler ne kadar yol mühendisliğine uyar, onun formülünü bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

Girne-Çatalköy yolunun birinci etabının ağustos ayı itibarıyla tamamlanacağını ifade eden Arıklı, hemen ardından ikinci etaba başlanacağını açıkladı.

