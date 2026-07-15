Maliye’nin hesabında

T&T Havalimanı İşletmeciliği, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında 2026 yılının ikinci dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait 393 milyon 259 bin 55 liralık ciro payını KDV dahil olmak üzere Maliye Bakanlığı hesabına yatırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; söz konusu ödeme 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci üç aylık döneme ilişkin gerçekleştirildi.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır, yapılan ödemenin kamu bütçesine doğrudan kaynak sağladığını belirterek, bu kaynağın yatırım, eğitim, sağlık, altyapı ve diğer kamu hizmetlerinde kullanılabileceğini, aynı zamanda devletin mali kapasitesinin güçlenmesine katkı sunacağını ifade etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise ödemenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi olmadığını, aynı zamanda KKTC ekonomisine duyulan güvenin ve uzun vadeli yatırım anlayışının göstergesi olduğunu söyledi.

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında elde edilen cironun yüzde 56'sının yılda dört dönem halinde düzenli olarak KKTC Maliyesi'ne aktarıldığını belirten Turanlı, havalimanındaki büyümenin doğrudan devlet gelirlerine yansıdığını kaydetti.

"Ercan Havalimanı büyüdükçe yalnızca T&T değil, KKTC ekonomisi de kazanıyor." diyen Turanlı, Maliye Bakanlığı'na aktarılan ciro payının kamu gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

