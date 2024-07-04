YASA GEÇTİ: ANINDA TESPİT YAPILACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü olağanüstü toplantısında yeni kamera, akıllı kantar ve akıllı kavşak sistemi içeren protokol kabul edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ,her gün trafik kazalarında birçok canın kaybedildiğini, yeni radar-kamera sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bakan Arıklı, yeni sistemde hız sınırı geçildiğinde anında tespitte bulunulacağını, yetkili birimlere ve araba sahibine anında bildirim yapılacağını belirtti. Arıklı, akıllı kavşak sistemi sistemiyle fazla yük taşıyan araçların tespitinin yapılabileceğini, kavşak sistemiyle de trafiğin rahatlatılacağını söyledi.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyeti Meclis Genel Kurulu’nun dün saat 14.00 itibarıyla başlayan olağanüstü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. CTP Milletvekili Ürün Solyalı, uygulama protokolüne ilişkin söz alarak, parti olarak trafik konusundaki hassasiyetleri vurguladı. Solyalı, trafiğin bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini kaydederek, bu konularda henüz atılmayan adımların teker teker yapılmasının yeterli olmayacağını belirtti. Türkiye ile imzalanan protokolle, daha güvenli yollar ve trafik için bir iş birliği yapılmasına kimsenin itirazı olmadığını kaydeden Solyalı, sorgulanan kısmının hangi koşullarda yapılacağı olduğunu kaydetti. Milletvekili Solyalı, ülkede halihazırda kurulu olan kameraların durumunun da belirsiz olduğunu savunarak, protokolde yer alan 150 kameranın 40’ının siparişinin protokolün Meclis’ten geçmesini beklemeden, Türkiye’deki RADAR-SAN şirketinden verildiği ve hazırlığın tamamlandığı yönünde bilgi aldığını belirtti.

40 bin euroya alınan kameraların bir kısmı çalışmıyor

Milletvekili Solyalı’nın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, CTP’nin böyle önemli bir konuda ret vermesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, her gün trafik kazalarında birçok canın kaybedildiğini, yeni radar-kamera sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Arıklı, yeni kamera sistemi, kantar ve akıllı kavşak sistemi içeren bu önemli projeye karşı çıkanları anlamanın mümkün olmadığını belirtti. Mevcut kameraların 40 bin euroya satın alındığını ve bu kameraların bir kısmının artık kullanılmaz olduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye’den gelecek kameraların çok daha güncel olacağına dikkat çekti.

Maliyeti Türkiye karşılayacak

Arıklı, bunun yanında maliyetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağına ve alım, kurum, yazılım gibi işlemlerin de ülkedeki birimlerle iş birliği içerisinde yine Türkiye tarafından yapılacağını söyledi.

Hız sınırını aşanlara anında bildirim

Bakan Arıklı, ASELSAN ve RADAR-SAN’ın bu projede birlikte çalıştıklarını kaydederek, mevcut trafik sisteminde ciddi bir kaçak olduğunu, radarlara yakalanan kişilerin yurt dışına çıktıklarında cezaların tahsil edilemediğini söyleyerek, yeni sistemde hız sınırı geçildiğinde anında tespitte bulunulacağını, yetkili birimlere ve araba sahibine anında bildirim yapılacağını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmeden sipariş verilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıklı, böyle önemli bir projeye muhalefetin hayır diyebileceğini düşünmedikleri için, protokol imzalanmasının ardından işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Akıllı kantar tespit edecek

Kameralara ilişkin sürecin bir yıl içerisinde bitirilmesinin beklendiğini söyleyen Arıklı, protokolün bir diğer kısmı olan akıllı kantar sistemi ve akıllı kavşak sistemi hakkında bilgi vererek, kantar sistemiyle point to point kameralarla izin verilen yükten fazla yük taşıyan araçların tespitinin yapılabileceğini, kavşak sistemiyle de trafiğin rahatlatılacağını kaydetti. Rapor ve tasarısının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmasının ardından, tasarının madde madde görüşülmesi, ardından üçüncü görüşmesi yapıldı. Yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda, 25 kabul, 4 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak bulmaya çalışıyoruz

Arıklı, Kuzey Çevre Yolu'yla ilgili 17 ara emri olduğunu, uzun süre bunları çözmeye çalıştıklarını, 15’inin istimlak parasının ödendiğini, kalan 2’siyle ilgili mahkemede uzlaşıldığını söyledi.

Erhan Arıklı, bu yola katlı kavşak yapılacağını, Gönyeli çemberinin rahatlayacağını, iki kavşak daha yapılmasıyla Lefkoşa trafiğinin rahatlayacağını belirtti. Arıklı, “Kuzey Çevre Yolu'nun aydınlatılması bizim boynumuzun borcu. Kaynak bulmaya çalışıyoruz” dedi.