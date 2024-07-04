5 bin TL nakit ödedi

Gönyeli’de yaşayan Dr. Şerife Özhuy’a ait mülke izinsiz girerek rahatsızlık veren, ayrıca hırsızlık şüphelisi olan Ahmed Aldessouki hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 29 Haziran 2024 tarihinde eskiden kiracı olarak kaldığı Özhuy’a ait apartman dairesine izinsiz girerek, mülkü tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, Özhuy’un şikayeti üzerine zanlının 29 Haziran’da Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, Özhuy’un eski kiracısı olan zanlının geçen mayıs ayında evden çıktıktan sonra 5 bin TL değerinde televizyon çalındığını kaydetti.

Polis, televizyonu kimin çaldığına dair henüz bir tespit olmadığını, zanlının bu aşamada sadece şüpheli olduğunu belirtti. Zanlının ifadesinde 700 sterlin alacağı olduğunu, ev sahibinin vermediğini iddia ettiğini, eskiden kaldığı eve ise eğer varsa yeni kiracıları uyarmak için gittiğini iddia ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.