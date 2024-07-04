Kameralar ele verdi

Lefkoşa da faaliyet gösteren bir süpermarkete, kozmetik, kişisel bakım ve bazı gıda ürünleri çalan İranlı zanlılar Armin Omidıi ve Fatemeh Ghasemi olaydan 2 gün sonra kamera görüntüleri sayesinde tespit edildi.

Lefkoşa’da tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların evinde yapılan aramada marketten çaldıkları ürünlerin bir kısmı bulundu.

Polis, 28 Haziran 2024 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden zanlıların satışa sunulan toplam 3 bin 654 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, çantalarına koyarak, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların 1 Temmuz tarihinde tespit edildiğini kaydetti. Zanlıların evinde yapılan aramada çalınan ürünlerin bir kısmının bulunduğunu kaydeden polis, ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, ayrıca aleyhlerine getirilen davya da kabul yönünde cevap verdiklerini açıkladı.

Zanlıların ülkede yasal statüleri bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15’êr bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.