İnşallah gerçekleşir

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirdiği KKTC ziyareti esnasında, ülkeye kabloyla elektrik getirileceğine dair açıklaması vatandaşı sevindirdi. Sürekli elektrik kesintilerine maruz kalan vatandaşlar, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilirse yaşanan sıkıntıların sona ereceğini belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “İnşallah bu proje kısa sürede hayat bulur” dedi.

Ne dediler…?

Halil İbrahim Doğan

“Sürekli elektrik kesintileri yaşıyoruz ve elektronik cihazlarımız zarar görüyor. Elektrik faturamızı düzenli ödüyoruz ancak aldığımız hizmetten memnun değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’den kablo ile elektrik geleceğine dair müjde verdi ve inşallah kısa sürede hayat bulur. Tabi bizim de santralimiz mutlaka olsun ancak enterkonnekte sistem Türkiye ile olmalıdır. Buna Türkiye’ye bağlılık olarak bakmamalıyız, çünkü bu enerjiye ihtiyacımız vardır. Hem elektrik sorunumuz olmayacak hem elektrik ucuzlayacak hem de sudan sonra güzel bir çalışma olacaktır.”

Figen Doğan

“Elektrik kesintilerine maruz kalıyoruz ve tabi ki çok zorluk yaşıyoruz. Özellikle sınav dönemlerinde çocuklarımız ders çalıştığı anda elektrikler kesilince psikolojik olarak çöküyorlar. Türkiye’den kablo ile elektrik geleceğine dair müjde çok iyi oldu ve inşallah kısa sürede bu proje hayat bulur. Ayrıca ekonomik zorluklar yaşadığımız bu zamanda elektrik fiyatlarının düşmesi de sağlanacak.”

Bülent Demirel

“Elektrikler sürekli kesiliyor ve bu nedenle sıkıntılar yaşıyoruz. Hava soğul olduğunda da sıcak olduğunda da elektrik kesintilerine maruz kalıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kablo ile elektrik geleceğini duyurdu. Eğer kesintilerden kurtulacaksak çok iyi olacaktır. Su geldi susuzluktan kurtuldu, elektrik de gelirse elektriksiz kalmaktan kurtulacağız diye düşünüyorum.”

Necati Özsaygın

“Elektriklerle ilgili sürekli olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Olur, olmadık saatlerde elektrik kesiliyor ve karanlıkta kalıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kablo ile elektrik getireceklerini duyurması müjdeli haber oldu. Suyu getirdi iyi oldu, inşallah elektrik de kısa süre içerisinde gelir ve rahat ederiz. Elektrik kablo ile gelirse mevcut şekilde yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmuş olacağız.”

Halis Tutku

“Elektrikle ilgili sıklıkla sorunlar yaşıyoruz. Elektriklerin sürekli kesilmesi nedeniyle elektronik cihazlarımız zarar görüyor. Hem maddi hem de manevi yönden etkileniyoruz. Evlerimizde hazırda mum bekletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’den kablo ile elektrik geleceğini müjdeledi. Bu proje hayat bulursa yaşanan sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Elektriğin gelmesi ile çok şey değişecek. Yaz ayalarındayız, eğer kesintiler sürerse buzluklarımıza koyduğumuz ürünlerin hepsi çöp olacaktır. Erdoğan’ın yaptığı bu açıklama bana inandırıcı geliyor. Bu açıklamayı Kıbrıs siyasilerinden biri yapsa inanmazdım ancak Erdoğan ne dediyse yaptı ve yapacaktır. Zamanında su sorunu yaşayan KKTC Türkiye’den gelen su ile susuzluktan kurtulurken, elektrik de gelirse elektriksiz kalmaktan kurtulacağız”

Şevket Özmadyatlı

“Elektrik kesintileri ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman çocuklarımız derslerine çalışamıyor. Ayrıca elektronik cihazlarımız zarar görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kablo ile elektrik geleceğini duyurdu ve bu olumlu bir haber oldu. Enerjinin yedekli olması gerektiğinden ve su hattında yaşanan sıkıntı gibi bir sıkıntıya karşı mevcut sistemin de korunması gerekiyor. Enterkonnekte olması iyi bir durumdur ve elektriğin gelmesi ile kesintiler tarihe karışabilir.”