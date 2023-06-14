Çok yaşayın çok

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftadır tüp gaz sıkıntısı yaşanıyor. Tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle birçok markette tüp gaz satışı durduruldu. Bazı marketlerin stokları tükenirken, bazı marketlerde ise sınırlı sayıda tüp gaz kaldı. Tüp gaz bulmak için neredeyse tüm ülkeyi gezmek zorunda kalan vatandaşlar dün Girne’de özel bir firmanın satış alanına akın etti. Zeytinlik bölgesinde özel bir firmanın satışa çıkardığı tüp gazları almak için kuyruğa giren vatandaşlar, sıcağın altında beklemek zorunda kaldı.

Sıcağın altında tüp gaz almak için bekleyen vatandaşlar, yaşanan duruma isyan etti.

Vatandaş, “Yıl 2023 ve biz tüp gaz kuyruğuna giriyoruz. Ne hallere geldik” diyerek, dert yandı.

Sevkiyatın ülkeye tüp gaz getiren geminin arızalanması nedeniyle geciktiği öğrenildi. Tüp gaz sıkıntısının bir-iki gün içerisinde çözüleceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023, 10:06