Seçim molası

Meclis Genel Kurul’u dün saat 13.00 sıralarında Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel kurulda ilk olarak Danışma Kurulu’nun KKTC Meclisiyle Pakistan Parlamentosu arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin kararı oylandı. Oybirliğiyle kabul edilen karara göre, KKTC Meclisi’nin Pakistan Parlamentosu arasında kurulacak dostluk gurubu UBP’den Özdemir Berova, Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil, CTP’den Doğuş Derya ve Biray Hamzaoğluları, DP’den Serhat Akpınar ve YDP’den Talip Atalay’dan oluşuyor.

Genel kurulda daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı'nın oy birliğiyle aldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına 12 gün ara verilmesine ve ara sonrası ilk oturumun 26 Haziran’da, 27 Haziran gündemiyle birleştirilerek, yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra, Meclis tatili sırasında sürekli komitelerin ve geçici özel komitelerin çalışma şekline karar verildi.

KKTC Meclisi adına Meclis Başkanı Zorlu Töre İle TBMM adına TC Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 27 Nisan’da Ankara’da imzalanan işbirliği protokolü bilgiye sunuldu.

Kurulda daha sonra KKTC hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 31 Mayıs’ta Mağusa’da imzalanan ve 8 Haziran’da Bakanlar Kurul’unda onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin protokol bilgiye sunuldu.

Erhürman: Protokol Mart ayında imzalandı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında Mart ayında imzalanan protokolün Meclis'in bilgisine 13 Haziran’da gelmesini eleştirdi.

Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 62. maadde tahtında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı ortak basın toplantısında yaşananlara değinerek, bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkarılmasını eleştirdi.