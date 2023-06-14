Fark büyük

Kuzey Kıbrıs’ın tek hava ulaşım kapısı olan Ercan, geçtiğimiz mayıs ayında 224 bin yolcuya hizmet verirken, Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanları bir milyon 94 bin kişiyi ağırladı.

Güneydeki havaalanlarının 2022’nin Mayıs ayına göre, bu yıl daha fazla yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

Güneye turist yağdı

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından Mayıs ayında bir milyon 94 bin 73 yolcunun seyahat ettiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında Larnaka ve Baf Havalimanları’ndan 884 bin 559 yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak, hem yurtdışından gelen turist sayısında, hem de yurtdışına giden Kıbrıslı sayısında artış olmasının beklendiğini yazdı. Gazete, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında havalimanlarından 3 milyon 585 bin 520 yolcunun seyahat ettiğini kaydederek, geçen yılın aynı döneminde seyahat eden yolcu sayısının 2 milyon 471 bin 836 kişi olduğunu belirtti.

Kuzey geride kaldı

Kuzey Kıbrıs’ta ise Nisan ayında Ercan Havalimanı’nı toplam 281 bin 118 yolcu kullanırken, Mayıs ayında ise rakam 224 bin 879 kişi oldu.

Kuzey Kıbrıs’ta bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında Ercan Havalimanı’ndan bir milyon 349 bin 884 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde seyahat eden yolcu sayısı ise 978 bin 157 oldu.