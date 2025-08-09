İkisi de öğrenci

Lefkoşa’da düzenlenen Huzur Operasyonu kapsamında, uyuşturucu madde ve reçeteye tabi ilaçla yakalanan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim ile Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.55 sıralarında, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yürütülen operasyon sırasında JM 193 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim’in ekipleri görünce araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlının alıkonulmasının ardından yapılan üst aramasında, şortunun cebindeki cüzdanda hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; araç sürücüsü Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim’in aracında yapılan aramada ise orta konsolda 2 adet yeşil reçeteye tabi 300 mg Lyrica marka film tablet ele geçirildiğini; her iki zanlının da olay yerinde tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde maddenin analize gönderildiğini ve uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Polis; soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve her biri için birer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

