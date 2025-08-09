Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt’ta olduğu gibi Gazimağusa esnafı da elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Güne elektriksiz başlayan esnaf, dükkanlarını açmakta zorlandı. Kesinti nedeniyle iş yapamayan kaportacılar ve makinistler, müşterilerinden aldığı araçları teslim edemedi. Marketler bozulma riski taşıyan ürünleri korumak için çare aradı, berberler ise müşteri bulmakta zorlandı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yarım asırdır elektrik sorunun çözülemediğini ifade ederek, yaşanan durumu rezalet olarak niteledi.

Ne dediler..?

Tahir Toker

“Sabah 08.00’de dükkanımı açtım; elektrik yok, halen daha da gelmedi. Bir araç teslim edecektim, ne yazık ki edemedim, müşterim de mağdur oldu. Bu devirde elektrik kesintisi olmaması lazım, resmen hayat durdu, rezalet.”

İbrahim Kaptan

"Sabahtan beri elektrik yok, jeneratör çalıştırıyorum ama çalıştırmayan yerler ne yapacak. Jeneratör de ayrı masraf, sabahtan bu yana dünya kadar mazot harcadım, mazot da pahalı. Kimse memnun değil, bu devirde bu çile rezalet.”

Tozan Talihsiz

“Rezil bir durum, gerçekten rezaletin daniskası, hiç iş yapamadım. Bu kadar saat kesinti mi olur, bu sıcakta insanlara bu eziyet reva mı, gerçekten çok yazık.”

Osman Geçit

“Su satamadım, kontör yükleyemedim, dondurma satışı yok, zararım çok büyük. Bu devirde bu kadar uzun süreli elektrik kesintisi yazıklar olsun.”

Uğur Ramazanoğlu

Çocuktum bu sorun vardı; 40 yıl geçti, çocuklarım oldu, şimdi onlar aynı sorunu yaşıyor, yazıklar olsun. Hiçbir hükümet bunu çözemedi, tek yaptıkları popülizm. Cihaza bağlanmak zorunda olan hastalar ne olacak, ülkeyi elektriksizliğe mahkum eden zihniyete yazıklar olsun. Elektrik yokken biz hiç iş yapamıyoruz, gelen müşterileri yolluyorum, elektrik olmadan makineler nasıl çalışacak, nasıl saç keseceğim, gerçekten yazıklar olsun.”

Hacı Mahmut Koruk

“Elektrik yok, perişanız, sanayi sektörü yüzde 80 elektriksiz işlev gösteremez. İş yapamıyoruz, müşteri geliyor, aracı tamir edemiyoruz, sistem çalışmadığı için yedek parça alamıyoruz, zaten elektrik faturaları kazancımızın en az yüzde 25’ini karşılıyor. Bari elektriği düzenli verseler. Bizden milyonlarca TL resen vergi istiyorlar, o zaman elektriği versinler, iş yapalım da istedikleri vergiyi ödeyelim.”