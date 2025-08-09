Ekonomi tamamen çökecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ülkede yaşanan uzun süreli ve kronikleşen enerji krizinin, zaten zayıf durumda olan ekonomiyi tamamen çöküşe sürükleyeceği uyarısında bulundu. KTTO, başta hükümet olmak üzere tüm ilgili tarafları sağduyu ile hareket etmeye ve sorunun çözümü için gerekli adımları derhal atmaya çağırdı. Kurum, yaşanan bu sorunun takipçisi olacağını vurguladı.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte elektrik üretiminin yetersiz kaldığı, şebeke hatlarının aşırı yüklenme nedeniyle kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu durum sonucunda Kuzey Kıbrıs genelinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı, sabah saatlerinde ise Güzelyurt Trafo Merkezi’nde patlama meydana geldiği ifade edildi. Yaşanan bu olaylar, elektrik şebekesinin giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada, saat 03.30 civarında başlayan ve 12 saati aşkın süredir devam eden kesintiler nedeniyle birçok bölge elektriksiz kaldı ya da elektrik düzensiz olarak verilmeye başlandı. Bu durumun ciddi sonuçları olduğu kaydedildi. Evlerinde solunum cihazı kullanan hastaların hayatlarının tehlikeye girdiği, elektrikle çalışan buzdolabı, televizyon ve diğer elektronik cihazların yanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca soğuk zincir gerektiren işletmelerin, özellikle marketlerin ve kasapların ürünlerinin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Devlet dairelerinin de bu kesintilerden olumsuz etkilendiği, bazı kamu hizmetlerinin tamamen durduğu ve bu nedenle halkın ihtiyaç duyduğu işlemlerin gerçekleştirilemediği vurgulandı. Vatandaşların çaresiz bir şekilde beklemek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Daha büyük kayıplara yol açabilir

KTTO, ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan sistemin yıllardır yenilenememesi ve altyapının güncellenememesi nedeniyle karşı karşıya kalınan bu ciddi sorunların önümüzdeki dönemde daha büyük can ve mal kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti. Bu kayıpların telafisinin mümkün olmayacağı uyarısında bulundu.

Kurum, yaşanan enerji krizinin ekonominin zaten kırılgan olan yapısını derinden zedelediğini ve uzun vadede tamamen çöküşe sürükleyebileceğini belirtti. Son yıllarda tartışılan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan enerji sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

KTTO, tüm tarafların bu konuda sorumluluk alarak, enerjide yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve ülke ekonomisinin korunması için acilen gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Kurum, yaşanan enerji krizinin ülke hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini yakından takip etmeye devam edeceğini açıkladı.