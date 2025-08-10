Sabırlar taştı

Hüseyin ÇİÇEK

Sınırüstü Kırsal Kesim Arazisi Hak Sahipleri İnsiyatifi, yıllardır asfaltlanmayan yollar nedeniyle dün böl-gede eylem gerçekleştirdi. İnsiyatif adına açıklama yapan Gülen Uygarer, 2012 yılından beri İçişleri Bakanlığı tarafından İskele merkez ve çevre köylerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan sosyal konut arsalarının temel altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldığını söyledi.

Uygarer, elektrik altyapısının uzun süre önce sağlandığını ancak su altyapısının ancak 2024 yılında tamamlandığını belirtti. En temel ulaşım hizmetlerinden olan yol asfaltlamasının ise hâlâ yapılmadığını ifade eden Uygarer, bölge halkının her türlü hava koşulunda çamurlu, tozlu ve güvenli olmayan yolları kullanmak zorunda kaldığını aktardı.

Bölge halkının yoğun girişimleri sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ayrı-lan altyapı bütçesinin başka bölgelere kaydırıldığının öğrenildiğini anlatan Uygarer, halkın tepkisi üze-rine yeni bir altyapı bütçesinin oluşturulduğunu ve İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiğini ancak asfaltla-ma çalışmalarının başlatılmadığını belirtti.

Diğer bölgelerde altyapı çalışmalarının daha hızlı tamamlandığını vurgulayan Uygarer, bu durumun KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve hizmet ayrımcılığına yol açtığını söyledi.

Uygarer, yol asfaltlama ve eksik altyapı çalışmalarının acilen başlatılması gerektiğini belirterek, “Geçici çözümlerle oyalamak yerine anayasal haklarımız çerçevesinde sorunun kalıcı şekilde çözülmesini talep ediyoruz.” dedi.

