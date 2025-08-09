Hayat durdu

Abdullah SUİÇMEZ

Elektrik Kurumu’na ait Güneşköy’deki trafo merkezinde dün sabah 05.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından ülkenin tamamı elektriksiz kaldı. Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamada trafo merkezindeki kesicilerde meydana gelen patlamanın ciddi zararlara yol açtığı belirtildi. Ancak; patlamanın nereden kaynaklandığı netlik kazanmadı.

Elektrik kesintisinin gün boyu devam etmesi yüzünden iş yapamaz duruma gelen esnaf yetkililere ağır eleştiriler yöneltti. Jeneratörü olmayan küçük gıda işletmecileri, buzdolabında muhafaza edilen ürünlerin bozulduğunu ve zarara uğradıklarını söyledi. Elektrik kesintileri yüzünden su ve internet kesintileri yaşandı.

Ne dediler…?

Tansayif Fıratlı

“Kıyafet satıyoruz ama elektrik kesik olduğu için iş yapamadık. Çünkü sıcak olduğu için müşteri kıyafet deneyemedi. Bu kesinti esnafı çok kötü etkiledi. Pos cihazları da çalışmadı, satış yapamadık. Sabit telefonlar da çalışmadı. Bu devirde bunları yaşamak bizi üzüyor.”

Ayşe Kalkanlı Darbaz

“Pasta yapıyoruz, perişan olduk, aile düğümüz vardı, özel siparişlerimizi teslim edemedik. Telefonla, internet de çalışmadı. Dibe vurduk, inşallah ayağa kalkarız.”

Erdin Niyazi

“Sabah kalktık, hiçbir şey çalışmıyordu. İşe geldik ama iş yapamadık. Moralimiz bozuldu. Artık enerji konusunu birinci sıraya koyup köklü bir çözüm bulsunlar.”

Hilmi Borto

“Herkes uzaya çıktı, biz elektrik sorununu çözemedik. Buzluklardaki yiyecekler bozuldu, elektronik eşyalar da bozuldu. Kim zararımızı ödeyecek. 40 yıldır bir sorunu çözemediler.”

Can Çağlar

“Halimiz harap, ne desek boş. Barajımız var ama elektrik üretemiyoruz. Ancak tüketmeyi biliyoruz.”

Savaş Orakçıoğlu

“Bu güne kadar ne ektiysek onu biçiyoruz. Düzgün işimiz yok. Saatlerce elektriksiz kaldık. Hayatımız felce uğradı.”

Elif Kök

“Kuaförüm, düğünler var. İnsanlar beni aradı, ne yapacağız diye sordu. Ben de çaresiz kaldım, iş yapamadım. Jeneratör alacak param olmadığı için kesinti olduğunda işimi yapamıyorum.”

Özcan Demirbilek

“Elektrik demek hayat demek. Kesintiler nedeniyle hayat durdu, çocuklar, yaşlılar, hastalar, esnaf perişan oldu. Resmen ülkenin can damarı kesildi.”