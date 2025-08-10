Talep yenilendi

Dillirga bölgesi sakinleri, Erenköy geçidinin açılması talebini bir kez daha dile getirdi.

Haravgi gazetesi, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’un açıklamalarına ve Kıbrıslı Türklerin Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü anma törenine katılımına yer verdi.

Kleanthus, bölgedeki duruma ilişkin hayal kırıklığını ifade ederek, hayatta kalma mücadelesi verildiğini belirtti. Mosfili, Piyenya ve Paşiammo köylerinin viran halde olduğunu, okullarda ise çocuk sayısının çok azaldığını söyledi.

Ayrıca Kleanthus, Erenköy geçidinin açılmasını reddettiği yönündeki iddialarla Türk tarafını eleştirdi.

Peder İoannis Spiridonos ise Dillirga bölgesinde kalanların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, devletin bölge halkını desteklemesi gerektiğini vurguladı. Bölge sakinlerinin tecrit altında olduğunu ve altyapı eksiklikleri yaşadığını belirten Spiridonos, geçidin kapalı kalmasının durumu ağırlaştırdığını savundu.

