Tasarruf çağrısı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin su teminini de olumsuz etkilediğini açıkladı. Şenkul, depolara düşen su miktarının yüzde 95 azaldığını açıkladı.

Şenkul, Geçitköy’den verilen Türkiye suyu ile kuyulardan sağlanan yerel suyun kesintiden etkilendiğini belirterek, belediye depolarına normalin yüzde 5’i oranında su ulaştığını söyledi. Elektrik arzının tam olarak sağlanamaması nedeniyle, su temininin normale dönmesinin geçmiş tecrübeler ışığında 24 ila 48 saat sürebileceğini ifade etti.

Şebekenin boşalmasının süreci uzatacağına dikkat çeken Şenkul, vatandaşlardan yalnızca acil ihtiyaçlar için su kullanmalarını istedi. Açıklamanın Girne özelinde yapıldığını ancak aynı durumun ülke genelinde geçerli olduğunu vurguladı.