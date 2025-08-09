Kanun böyle

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen denetimde, 78 yaşındaki Kıbrıslı Rum Spyros Antoniou’nun aracının bagajında gümrüğe beyan edilmemiş 180 kilo kaçak et ele geçirildi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre temin edildi. Duruşmada zanlının dana ve domuz etlerini “Joseph” isimli bir şahsa getirdiğini söylediği aktarıldı.

Polis; 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 05.15 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’nda Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan 78 yaşındaki Kıbrıslı Rum Spyros Antoniou’nun LBE 626 plakalı aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın bagaj kısmında gümrüğe beyanı yapılmamış ve KKTC’ye girişi yasak olan 114 bin 840 TL değerinde 133,60 kilogram dana eti ile 48,80 kilogram domuz eti tespit edildiğini, zanlının olay yerinde tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sorgusunda etleri “Joseph” isimli bir şahsa getirdiğini söylediğini, bu kişinin henüz bulunamadığını kaydetti.

Kamera görüntülerinin inceleneceğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; talebi değerlendirerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

