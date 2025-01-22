İkisi de pişman oldu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü yakalanan Ömer Yıldız ile Cafer Doğan, kendilerine kesilen para cezasını ödemeyince mahkemelik oldu. İki zanlı ehliyetlerinin iptali talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı, davaları görülünceye kadar zanlıların ehliyetlerinin iptaline karar verdi.

Zanlıların pişman olduklarını söyledi.

Polis, zanlı Ömer Yıldız’ın 12 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta yapılan trafik kontrolü esnasında tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, evrak ve alkol denetimi yapıldığını ifade etti. Polis, zanlıya yapılan testte ilk ölçümde 186, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde 136 miligram alkol tespit edilerek, 40 bin 136 TL para, 100 de ceza puanı yazıldığını söyledi. Polis, zanlının cezayı ödeme süresinin 5 gün olduğunu, ancak ödeme yapmadığını, 19 Ocak tarihinde ülkeden çıkış yaparken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlı Cafer Doğan’ın ise 16 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde yapılan trafik kontrolü esnasında tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, evrak ve alkol denetimi yapıldığını ifade etti. Polis, zanlıya yapılan testte ilk ölçümde 160, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde 138 miligram alkol tespit edilerek, 40 bin 136 TL para, 100 ceza puanı yazıldığını söyledi. Polis, zanlının cezayı ödemediğini ifade etti.

Polis, her iki zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetlerine el konulmasını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetlerine el konulmasına emir verdi.

