7 günlük bilanço

KKTC’de son bir haftada yedi yangın meydana geldi. Yangınlar sonucu 685 bin TL’lik zarar oluştu. PGM-İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13–19 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, meydana gelen yedi yangının muhtemel sebepleri arasında, “elektrik kaynaklı kısa devre (4), gaz kaçağı (1), söndürülmeden atılan sigara izmariti (1) ve yanan mumun yatak üzerine düşüp alevlenmesi (1)” yer aldı.

Yangınların bölgelere dağılımına göre, son bir haftada Geçitkale ve Gemikonağı’nda 2, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de ise birer yangın meydana geldi.

Bu yangınların dördünün motorlu araç yangını; diğerlerinin ise LPG, çöp bidonu ve ev yangını olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca, aynı hafta içinde ülkede 33 özel servis olayı meydana geldiği de açıklandı.

Son bir haftada meydana gelen 33 özel servis olayının 14’ü Lefkoşa’da, altısı Gazimağusa’da, beşi Girne’de, dördü İskele, üçü Güzelyurt, biri de Geçitkale’de meydana geldi.

Özel servis olaylarının çeşitlerine ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı: “Hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması 9, yangın eğitimi verilmesi 9, can kurtarma 8, yangına karşı tedbir alma 5 ve yol güvenliği sağlanması 2.”

