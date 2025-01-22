Şikayet geri çekildi

Lefkoşa’daki oto galerisindeki 2009 model aracı 2013 model olarak 8 bin 500 Sterline satan galerici Onur Aksaç, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 'evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, dolandırıcılık' suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2024 yılı Haziran ayı içerisinde işletmeciliğini yaptığı Onaks Oto Galeri adına kayıtlı MF 759 plakalı 2009 model Mazda Demio marka aracı dolandırmak kastı ile E. S.' ye 2013 model olarak söyleyip 8 bin 500 Sterlin’e sattığını söyledi.

Polis, zanlının yine aynı tarihte acenteciliğini yaptığı Kıbrıs Sigorta şirketinden trafik sigorta poliçesine MF 759 plakalı aracın model yılını 2013 yazarak sahteleyip E.S’ye göndererek tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, meselenin 17 Ocak 2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının düzenlemiş olduğu sahte trafik poliçesini Whatsapp hattı üzerinden müştekiye gönderdiği zanlıya ait Samsung s24 marka cep telefonu içerisinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için emare olarak alındığını ve DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti. Zanlının avukatının bir sorusu üzerine ise polis şikayetin geri çekildiğini söyledi.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

