İkisi de vitamin deposu

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali alanında kurulan açık pazarda, yeşil yapraklı sebzelerin fiyatlarının ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazarda 3 bağ ıspanak ile pırasa 10 liradan satışa sunulurken, patates, limon, soğan, havuç da kilosu 3 liradan tezgaha kondu. Haftalık alışverişini yapmak için pazara gelen vatandaşlar, vitamin ve mineral açısından zengin olan ıspanak ve pırasaya ilgi gösterdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Domates: 5 TL

Kereviz: 5 TL

Pırasa 3 bağ: 10 TL

Ispanak 3 bağ: 10 TL

Salatalık: 5 TL

Dolmalık biber: 10 TL

Tatlı biber: 8 TL

Patates: 2,5 TL

Soğan: 3 TL

Limon: 3 TL

Havuç: 3 TL.