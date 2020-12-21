İkisi de vitamin deposu

Açık pazarda en fazla ilgiyi ıspanak ve pırasa gördü

İkisi de vitamin deposu

Onur ULAĞ
Lefkoşa Otobüs Terminali alanında kurulan açık pazarda, yeşil yapraklı sebzelerin fiyatlarının ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazarda 3 bağ ıspanak ile pırasa 10 liradan satışa sunulurken,  patates, limon, soğan, havuç da kilosu 3 liradan tezgaha kondu. Haftalık alışverişini yapmak için pazara gelen vatandaşlar, vitamin ve mineral açısından zengin olan ıspanak ve pırasaya ilgi gösterdi. 

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 
Domates: 5 TL
Kereviz: 5 TL
Pırasa 3 bağ: 10 TL
Ispanak 3 bağ: 10 TL
Salatalık: 5 TL
Dolmalık biber: 10 TL
Tatlı biber: 8 TL
Patates: 2,5 TL
Soğan: 3 TL
Limon: 3 TL
Havuç: 3 TL. 

Diyalog Gazetesi

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