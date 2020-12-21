İkisi de vitamin deposu

Onur ULAĞ
Lefkoşa Otobüs Terminali alanında kurulan açık pazarda, yeşil yapraklı sebzelerin fiyatlarının ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazarda 3 bağ ıspanak ile pırasa 10 liradan satışa sunulurken, patates, limon, soğan, havuç da kilosu 3 liradan tezgaha kondu. Haftalık alışverişini yapmak için pazara gelen vatandaşlar, vitamin ve mineral açısından zengin olan ıspanak ve pırasaya ilgi gösterdi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Domates: 5 TL
Kereviz: 5 TL
Pırasa 3 bağ: 10 TL
Ispanak 3 bağ: 10 TL
Salatalık: 5 TL
Dolmalık biber: 10 TL
Tatlı biber: 8 TL
Patates: 2,5 TL
Soğan: 3 TL
Limon: 3 TL
Havuç: 3 TL.