Önemli görevler üstlendi

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 47. kuruluş yıldönümünü kutluyor. TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı,

47. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. TAK’ın 21 Aralık 1973’te halkın varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu hatırlatan Gürdallı, Ajans’ın bir yandan halkı bilgilendirmek, diğer yandan ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Ajans 47. Kuruluş yıl dönümünü kutlarken, medyanın dünyada ve KKTC’de büyük bir dönüşüm sürecinde olduğuna değinen Gürdallı, bu dönüşümün TAK gibi güvenilir kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak bir yana, daha da artırdığını belirtti.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, bunun en güncel örneğinin KKTC’deki Coronavirüs salgınında, özellikle ilk dönemde, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de karşı karşıya kalınan dezenformasyon dalgasında yaşandığını ifade etti. Dijitalleşme ve sosyal medyanın bir yandan haber kaynaklarını ve çeşitliliğini artırdığını ancak diğer yandan halkın büyük bir bilgi kirliliği ve sahte haber dalgasıyla karşı karşıya kalabildiğini aktaran Gürdallı, güvenilir haber kaynaklarının ancak hızlı ve doğru haber servisiyle bu bilgi kirliliğini önleyebileceğini, TAK’ın da bunu yapmaya çalıştığını bildirdi.

“Pandemi sürecinde aralıksız çalıştık”

Gürdallı, TAK'ın pandemi sürecinde, kamu kuruluşlarının tatil edildiği dönemde de, bir yandan halkın haber alma özgürlüğünün sekteye uğramaması için aralıksız çalışmaya devam ederken, diğer yandan da gerekli seyrekleştirmeleri yaparak ve hijyen koşullarını sağlayarak çalışanların sağlığı için gereken önlemlerin alındığını belirtti.

Son iki yılda TAK'ın teknolojik altyapısının büyük ölçüde iyileştirildiğini, yeni internet sitesinin yakında hizmete sunulacağını anlatan Gürdallı, yeni veya ek bir bina ihtiyacınınsa henüz giderilemediğini, bu yönde başlattıkları girişimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

“Her kesime eşit mesafe”

Devletin resmi haber ajansı olarak TAK’ın, yasasında da öngörüldüğü gibi her kesime eşit mesafede yaklaştığının altını çizen Gürdallı, Ajansın önümüzdeki dönemde de güvenilir ve tarafsız haberin kaynağı olacağını vurguladı.