Yeni plan tartışılıyor

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Endişe Maraş’ta- Lefkoşa Türkiye’nin Planlarını Durdurmak İçin GYÖ’lere Hazır- Lute ve Beş Taraflı Konferans Işığında Plan Tatbikatları” başlıklarıyla yayınladığı haberde; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk hedefinin, kapalı bölge Maraş’taki Türk planlarını, özellikle de kentin açılmasını durdurmak olduğunu yazdı.

Gazete Rum kesiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı ve Ocak ayında yapacağı temaslar, özellikle gayrı resmi beş taraflı konferans ışığında bir dizi plan tatbikatları yaptığını da belirtti.

“Elde ettiği bilgiler” ile Rum kesimi ve Atina’dan gelen haberlere de dayanarak, Rum hükümetinin bir dizi güven yaratıcı önlem ortaya koymaya hazır olduğunu kaydeden gazete, bahse konu güven yaratıcı önlemlerin bir yandan gerek siyasi, gerekse ekonomik ortamın iyileşmesine katkıda bulunmayı, diğer yandan da kapalı bölge Maraş’ın açılması gibi tek taraflı faaliyetlerin önlenmesini hedefleyeceğine işaret etti.

Rum kesiminin plan tatbikatlarının, diğerlerinin yanı sıra, Ercan Havalimanı konusunu da içerdiğini yazan gazete, daha spesifik olarak, Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılmasını öngörecek bir öneriyi güven yaratıcı önlem olarak masaya koymanın, Rum kesimini meşgul ediyor göründüğünü yazdı.

Açılmanın önkoşulu olarak, Ercan Havalimanı’nın BM kontrolü altına gireceğini öne süren gazete, bu manevra uyarınca, Türk tarafının Maraş’taki hareketlerine son vermesi gerekeceğini ve kentin BM’ye verileceğini öne sürdü.

Şu ana kadar yayımlandığı üzere, Türk tarafının planlarının, Maraş’ın bu bölümünde mülkü bulunan Kıbrıslı Rumların dönmesi için kapalı bölge Maraş’ın açılmasını öngördüğünü yazan gazete, bölgenin Türk Ordusunun kontrolünden KKTC’nin kontrolüne geçeceğini ifade etti.

Gazete bu nedenle Maraş’ın bugünkü kapalı bölümünde ikamet edenlerin KKTC idaresi altında olacaklarına işaret etti.

Rum kesiminin, böyle bir gelişmenin Kıbrıs sorununda bir dizi yeni olguya ve özellikle de Rum toplumu içinde kargaşaya neden olacağını düşündüğünü de yazan gazete, müzakerelerin başlamasıyla Maraş’a gitmek isteyeceklerle bu harekete karşı olacaklar arasında bir çekişme olmasının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i korkuttuğunu belirtti.

Maraş ve Ercan’la ilgili benzer yaklaşımların geçmişte de olduğunu, fakat Türk tarafının bunlara karşı olumsuz olduğunu da öne süren gazete, bundan ötürü, Maraş ile Ercan Havalimanı’nın BM kontrolüne verilmesini öngören bir önerinin kabul edilip edilmeyeceği sorusunun ortaya çıktığına işaret etti.

Gazete, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin hedefinin, adanın kuzey bölümünde ayrı bir devlet varlığının kabul edilmesi olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini de ekledi.