Kahramanlar saygı ile anıldı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla dün saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Ana Muhalefet Partisi Başkanı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü, okullar ve muharip derneklerden temsilciler katıldı.

Protokol sırasına göre; anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasıyla sona erdi.

Anıt Özel Defteri’ni; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk imzaladı.

Törenler devam edecek

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler yerel törenlerle anılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bugün ve daha sonraki günlerde düzenlenecek yerel törenler şöyle:

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri bugün saat 09.30’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törenle anılıyor. Larnaka şehitleri ise 23 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak. Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Perşembe saat 10.00’da, Kaymaklı Şehitleri için ise 25 Aralık Cuma saat 09.00’da tören düzenlenecek. Şehit Hüseyin Ruso ise Cuma saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Şehitliğinde anılacak.

İskele’den şehitlerimize dua gönderildi

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele’de düzenlenen anma töreni Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer aldı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yüzbaşı Bekir Sıtkı Elmacıoğlu ve diğer yetkililerin katıldığı tören, Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğu dua ile son buldu.

Güzelyurt’ta anlamlı tören

Güzelyurt’ta 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle şehitleri anma töreni düzenlendi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiir okundu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Şehitler Değirmenlik’te anıldı…

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenlerin anıldığı “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamında dün Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde tören yapıldı.

Camilerde mevlit ve dua okundu

Din İşleri Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için dün öğle namazından önce camilerde mevlit okunduğunu, dua edildiğini bildirdi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’deki 15 camide mevlit okunduğunu kaydetti.

Kimler mesaj yayınladı?

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve KKTC Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Erman Çitim birer mesaj yayınladı.