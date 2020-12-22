Hayal kırıklığı yarattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Yunanistan’da yayın yapan “To Vima” gazetesine verdiği röportaj ve Türkiye ile ilgili söyledikleri dünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Dendias Zirve Toplantısının İyi Gitmediğinde Israrcı” başlığıyla aktardığı haberinde, Dendias’ın, Avrupa Konseyi zirve toplantısından arzu edilen sonuçların çıkmadığı ve Ankara’nın, gündemin genişletilmesi talebinin Atina tarafından kabul edilmeyeceğin dair söylediklerini öne çıkardı.

Haberde, Dendias’ın zirve toplantısının sonuçlarıyla ilgili Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile fikir ayrılığı bulunduğu ifade edildi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi; “Dendias: Zirve Toplantısından Daha İyi Sonuçlar Bekliyorduk… Gündemin Genişletilmesi Ankara Tarafından Kabul Edilmeyecek”

Haravgi gazetesi; “Dendias: Ankara’nın Gündemin Değiştirilmesi Talebini Kabul Etmeyeceğiz”

Politis gazetesi; “Atina AB’den Daha Fazla Şey Bekliyordu.”