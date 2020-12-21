Avrupa alarmda

İngiltere'de yeni Coronavirüs türünün ortaya çıkmasının ardından Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya, ada ülkesine hava yolu ulaşımını durdurdu.

Almanya ve Fransa'nın da benzer bir adım atacağı bildirildi. Ayrıca dört ülkede yüzde 70 daha bulaşıcı olan yeni virüs türünün görüldüğü duyuruldu. İngiltere'de yeni Coronavirüs mutasyonu Avrupa'yı korkutuyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip Coronavirüs’ün daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere'yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı.

Seyahat yasağı duyuran ülkelere Avusturya da katıldı.

De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların geçici olarak kapatılacağını söyledi.

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var" dedi.

Hollanda da uçuşları durdurmuştu

Hollanda hükümeti de önceki gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

AFP'ye konuşan Almanya Sağlık Bakanlığı yetkililerinden uçuş yasağı sinyali geldi.

Berlin yönetiminin İngiltere ve Güney Afrika'ya uçuş yasağı veya kısıtlaması getirebileceği aktarıldı.

Ayrıca Fransa'nın da İngiltere'ye uçuşları durdurabileceği bildirildi.

Yeni tür diğer ülkelere sıçradı

Ülkeler önlem olarak sınırları kapatıyor. Öte yandan Belçika ve Hollanda'dan gelen bilgilere göre iki ülkede de yeni tür Coronavirüs mutasyonu halihazırda görülmüş durumda.

BBC'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra Avusturya ve Danimarka'da da mutasyona uğramış Coronavirüs vakalarına rastlandığı belirtti.

AFP'nin haberine göre; DSÖ Avrupa Ofisi yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından üye ülkelere önlemleri artırmaları çağrısında bulundu. Bu ofisin verilerine göre Danimarka'da dokuz vaka görüldü. Hollanda ve Avusturya'da ise birer vakaya rastlandı.

Yeni tür yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Hancock: Kontrolü kaybettik

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan da açıklama geldi. Hancock, "Kontrolü kaybettik" dedi.

Hancock, mutasyona uğramış virüsün kontrolden çıktığını açıkladı. Sky’da Sophy Ridge’in programına katılan Hancock, “Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor” dedi.

Hancock, “Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal Coronavirüs’üne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.