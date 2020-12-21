‘Sporcularımızın önünü açacağız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alanda spor yapma hakkının verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerimizin hakkını alması için mücadele edeceğiz

Tatar, Diyalog Spor’a verdiği özel röportajda gençlerin uluslararası alanda yarışabilmelerinin önünün açılması için mücadele başlatacaklarını belirterek “Gençlerimizin hakkını almak için tüm platformlarda mücadele sergileyeceğiz” dedi.

Uluslararası örgütler ile diplomasi artırılacaktır

Tatar gençliğimize uygulanan izolasyonların kaldırılması ve aşılması için devletin tüm paydaşlarının ortak politika ile hareket etmeleri gerektiğini belirterek “Spor alanındaki izolasyonların kaldırılması veya özel statüler ile organize edilmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak uluslararası örgütler ile diplomasi artırılacaktır” dedi.

İzolasyonlar insan haklarına ve sporun ruhuna aykırı

“Uygulanan engellemeler kabul edilemez, hiçbir insan hakları ve BM uygulamaları ile uyuşmuyor” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu konuda göreve gelir gelmez Spor Üst Komitesi’ni oluşturduğunu ve bu konuda çalışma yapılması için de talimat verdiğini kaydetti.

Sadece spor yapmak istiyoruz

“Mücadele sporun ruhunda var, olimpizm ruhu ve felsefesi eşitlik ilkesi ile ülkemiz gençliği için de uygulanmalı” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Sadece spor yapmak istiyoruz. Sporcularımızın Türkiye Milli Takımlarında sergiledikleri performans ortada.

Uluslararası örgütleri bu konuda eşit davranmaya çağırıyorum” dedi.

Spor Üst Kurulu aktif olacak

Spor Üst Kurulu’nun özellikle izolasyonların aşılması sürecinde aktif rol alacağını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Uluslararası alanda spor yapma hakkımız için yeni girişimler ve hukuk yolu denenecek. Gençlerimize eşit statüye mücadele etme, yarışma hakkı verilmelidir” dedi.

Bozatlı’nın tecrübeleri önemli

Cumhurbaşkanı Tatar, Spor Üst Kurulu’nun tecrübeli isimlerden oluştuğunu belirterek ülkemiz sporuna uzun yıllar hizmet veren Sertaç Bozatlı’nın uluslararası deneyimlerinin de bu süreçte önemli olduğuna vurgu yaptı.