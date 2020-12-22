Meclis karıştı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, milletvekilliğinden istifa dilekçesi dün Cumhuriyet Meclisi’nde oylandı. UBP-DP ve YDP’nin 23 ‘Ret’ oyuna karşılık, muhalefetin ‘kabul’ oyları 21’de kaldı. Serdar Denktaş, Zeki Çeler ve Hasan Topal oylamaya katılmadı.

Başbakan Ersan Saner, muhalefetin sert eleştirileri sonrasında yaptığı konuşmada, Özgürgün’le ilgili herhangi bir suç dosyasının bulunmadığını iddia etti. HP Milletvekili Kudret Özersay ise bu iddiayı reddederek “Hakkında suç dosyalarının olduğunu” ancak yurt dışında bulunması nedeniyle bunların kendisine iletilemediğini söyledi.

Uluçay iki kez telefonla görüştü

Teberrüken Uluçay, çekilme isteminin teyidi için iki kez Özgürgün’le telefonda konuşup, konuyu teyit ettiğini dile getirdi. Daha sonra Özgürgün’ün milletvekilliğinden çekilme istemin gündeme alınması oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden çekilme istemi oylamaya sunuldu. Açık şekilde yapılan oylamanın sayımı sırasında sorun yaşandı, bazı vekiller oylamanın usulünü eleştirirken, bazı vekiller sayımın tekrar yapılmasını önerdi.

İki bağımsız dışarıda biri içeride kaldı

45 vekilin katıldığı oylamada 21 kabul, 23 ret, 1 çekimser oyla, Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden çekilme istemi reddedildi. Muhalefet partileri CTP, HP, TDP’nin kabul, hükümet partileri ret oyu verdi. Bağımsız milletvekillerinden 2'si oylama sırasında dışarı çıktı, 1’i de çekimser oy kullandı.

Derya: Özgürgün’e ne yaptırım uygulanacak

Konuyla ilgili yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, hükümet partilerinin ret oyu verme nedenlerini açıklamasını istedi ve Meclis Başkanı Uluçay’a Genel Kurul toplantılarına katılmayan Özgürgün’e ne gibi bir yaptırım yapılacağını sordu. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da aynı soruları yineledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yerinden söz alarak, “Meclis bugün sayenizde bir utanca daha imza atmıştır” dedi. Bunun üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.



İç tüzük çalıştırılacak

Teberrüken Uluçay, soruları cevabında, 10 Ağustos’ta Özgürgün’ün istifa dilekçesi sunduğunu, yapılan görüşmelerde bunun teyit edildiğini, konunun yeni hükümet kurulduktan sonra Meclis gündemine alındığını ve istemin ret edildiğini kaydetti.

Bundan sonraki süreçte Özgürgün’ün oturumlara katılmaması halinde İçtüzük gereği Divan’ın kararı doğrultusunda konunun Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne aktarılacağını ve önerisini Genel Kurul’un gündemine taşıyacağını belirtti.

Konuyla ilgili yeniden soru gelmesi üzerine, Uluçay, Özgürgün’ün katılmadığı birleşimlerle ilgili değerlendirmenin Divan’ın kararı doğrultusunda Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'ne aktarılacağını tekrarladı.

Uluçay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, Özgürgün’ün bugüne kadar olan katılımsızlığının neden şimdiye kadar değerlendirilmediği sorusu üzerine, Özgürgün’ün konuyla ilgili mazeretlerini Meclis Başkanlığı’na iletmiş olduğunu, gönderilen raporların ve izin istemlerinin işleme konduğunu ancak sonraki süreçte Özgürgün’ün istifasını Meclis Başkanlığı’na ilettiğini anımsattı.

Bu dilekçeyi cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümet oluşumunun tamamlanmasının ardından bugünkü birleşimde gündeme aldıklarını söyleyen Uluçay, sonraki sürecin nasıl yapılacağını tekrarladı.

Arıklı, Sınay’a gösterilen hoşgörüyü hatırlattı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yerinden söz alarak, CTP vekillerinin tepkilerini anlamadığını söyledi. CTP Milletvekili Abbas Sınay’ın istifa istemini örnek vererek, o dönemde CTP vekillerinin ret oyu verdiğini anımsatan Arıklı, “O dönem Abbas Sınay’a gösterdikleri hoşgörüyü bugün neden göstermiyorlar?” sorusunu sordu.

Bunun üzerine CTP milletvekilleri, Abbas Sınay’ın mahkemeden kaçmadığını, dokunulmazlığının kaldırılmadığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da benzeyenlerin karşılaştırılabileceğine işaret ederek, Derya’nın devamsızlık konusunda Divan’ın ne yapacağı konusunu sorduğuna işaret etti.



Manavoğlu’ndan destek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. Madde tahtında konuşmalar yapıldı. İlk olarak HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ülkedeki esnafın ve özel sektörün yaşadığı sıkıntılar ve alınması gereken önlemler konusuna değindi.

Öncelikle oylamayı değerlendiren Manavoğlu TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın açıklama talebini destekledi.

Hükümet partilerini “pişkin” olarak tanımlayan Manavoğlu, oylamaya ret ve çekimser oy verenleri “yanlışa yanlış diyecek iradeye sahip olmamakla” suçladı.



Erhürman: Devlet üzerinden hamaset

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik ve mali durumla ilgili konuşma yaptı.

“Yeni hükümetin kurulmasıyla eski söylemler geri geliyor, devlet kavramı üzerinden bir hamaset aldı başını gidiyor ama ciddiye alınamayacak kadar komik bir hale geldi” diyen Erhürman devletin ciddiyet isteyen bir kavram olduğunu dile getirdi.

“Maliyeci anlayıştan çıkıp ekonomiye de bakılması gerektiğini” sürekli tekrar ettiklerini anlatan Erhürman, halka verilen taahhütlerin kaynaklarının gösterilmesini daha önce istediklerini ancak bu kaynakların gösterilmediğini belirtti.

“Maliye’nin 5 Ocak’a kadar olan 650 milyonluk eksiğinin nereden karşılanacağı” sorusuna “Türkiye’den sağlanacağı” yanıtı verildiğini ancak ifade edilen kaynakların içinde bu rakamların olmadığını söyledi.

Saner: Özgürgün’e dava tebliğ edilmedi

Ardından söz alan Başbakan Ersan Saner, Hüseyin Özgürgün’ün konusuyla ilgili komitede yer alan isimlerden olduğunu kaydetti. O gün komitede yaptığı konuşmada da belirttiği gibi Özgürgün’e herhangi bir dava tebliğ edilmediğini ifade etti.

Saner konuşulan davanın ceza davası olduğunu ve zaman aşımına uğramayacağını herkesin bildiğini söyledi.

UBP’nin 2014 yılında bir muhalefet milletvekili için ortaya koyduğu duruş neyse bugün de aynı duruşu sergilediğini anlatan Saner, eğer Özgürün’ün mazeretleri 1 Temmuz’a kadar Meclis Başkanlığı tarafından uygun görüldüyse neyin tartışıldığını sordu.

Saner’in konuşmasının ardından Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” ele alındı.

Nisap düştü toplantı ertelendi

Meclis Genel Kurul’unda “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken nisabın düşmesi üzerine toplantı bugüne ertelendi.

Önerge görüşülürken ilk sözü önerge sahibi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit alarak, inadına barış istediklerini ve bunun tek yolunun iki bölgeli federal çözümden başka bir şey olmadığını da bildiklerini söyledi.

Angolemli, geçmişi hatırlattı

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, bir milletvekilinin gerçeklerin ortaya çıkmasından çekinmesini yadırgadığını söyleyerek, 1990’da da buna benzer bir müdahale olduğunu belirtti. Angolemli, o dönemde milletvekillerinin Meclis’e girmeyi reddedip 3 sene direnerek erken seçim kararı aldırdığını kaydederek sonrasında yaşananları anlattı.

Angolemli, KKTC’nin, ABAD kararlarında bile TC’nin alt yönetimi görüldüğünü, bunun sıradan bir Meclis araştırması olmadığını ve dünyaya bu müdahalelerin peşini bırakmayacaklarını göstermeleri gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 13:20