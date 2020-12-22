Üreticiler ayağa kalktı

Anıl IŞIK

Toprak Ürünleri Kurumu, ülkeye yapılacak arpa ithalatı sonucunda oluşacak olan maliyetlerin yükselmesi ve üreticiler arasındaki fırsat eşitliğini bozmamak amacıyla, dünden itibaren yemlik arpanın peşin fiyatının 2 TL/kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından yemlik arpa satış fiyatında yapılan yeni fiyat düzenlemesinin gerekçelerini kamuoyu ile paylaşmaya çağırdı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları düzenlediği basın toplantısında, TÜK’ün dün uygulamaya koyduğu yeni fiyat düzenlemesiyle, yemlik arpa peşin fiyatının, 52 kuruşluk bir artışla, 1.48TL’den

2 TL’ye çıkartıldığını söyledi.

Ülkede yaşanan Coronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntılar içinde bulunan üreticinin, bu yeni uygulama ile “yolun sonuna geldiğini” ifade eden Naimoğulları, birliğin hükümete, maliyetlerde fiyat artışı yapılmaması çağrısına rağmen arpa fiyatlarına yüzde 35’lik zam yapıldığını söyledi.

Naimoğulları konuşmasında, “Devlet, çiftçilerinden yemlik arpayı 1.35 TL’ye aldı ve halen ellerinde 10 bin ton arpa var. Bu arpa bitmeden ve yeni arpa ülkeye gelmeden nasıl arpa fiyatına zam yapıyor? Bu arpa, şubat ayına kadar yeterli olabilecek miktarda idi” diyerek, Eski Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşarı Emirali Devecioğlu tarafından, 5 ay ileriye dönük çek karşılığında 1.48TL’den arpanın verildiğini savundu.

Hayvancı ve çiftçi mağdur olacak

Bakan Çavuşoğlu’ndan, bu arpanın kimlere, neden ve niçin verildiği konusunda açıklamada talebinde bulunduklarını ifade eden Naimoğulları, TÜK’ün maddi sıkıntı içinde olabileceğini ancak bu yeni uygulamayla hayvancıyı ve çiftçiyi mağdur ettiğini ileri sürdü.

Hükümetin, göreve gelir gelmez arpa ve yemin fiyatını artırdığını savunan Naimoğulları, “Bugün bir torba arpanın fiyatı 110 TL. Bir torba yemin fiyatı 150 TL. Buna dayanacak ve bu işi yapacak olan üretici var mı?” diye sordu.

1.47 nasıl 2 lira olur?

Bakan Çavuşoğlu ile önceki akşam yaptığı telefon görüşmesinde bakanın kendisine, Türk Mahsulleri Ofisi’nden 1.47TL’ye Gaziantep’ten arpa aldıklarını söylediğini savunan Naimoğulları, “Gaziantep’ten buraya gelene kadar 1.47 TL’ye alınan arpanın fiyatı nasıl 2 TL olur. Bunun maliyeti 20 kuruşu geçmez… Bunları hayvancıya, kamuoyuna açıklamak zorundadırlar ” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun telefonda gerekli bilgileri talep edeceğini ifade ettiğini belirten Naimoğulları, bu konuları bugün bakanla görüşeceklerini söyledi.

TÜK: Arpa cuma günü geliyor

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, TÜK’ün; küresel piyasalarda yüksek arpa talebinin etkisiyle oluşan fahiş fiyatların ülkedeki et ve süt üreticilerinin korunması amacıyla Türkiye Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları sözleşme çerçevesinde, ülkeye ithal edilecek ilk parti

3 bin tonluk yemlik arpanın cuma günü adaya varmasının beklendiği belirtildi.

Ülke üreticilerinin ihtiyaçları temelinde yemlik arpa ithalatının haftalık periyotlarla devamının sağlanması için gerekli olan tüm çalışmaların tamamlandığı da belirtilen açıklamada, yeni saptanan yemlik arpa fiyatı da açıklandı:

“Toprak Ürünleri Kurumu olarak, yapılacak olan arpa ithalatı sonucunda oluşacak olan maliyetlerin yükselmesi münasebeti ile üreticilerimiz arasındaki fırsat eşitliğini bozmamak adına, Kurumumuzun depolarında bulunan arpa stoku ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nden ithal edilecek aranın paçal maliyetinin hesaplanması sonucunda üreticilerimize asgari seviyede bir fiyat saptanmış olup, 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren yemlik arpanın peşin fiyatı 2 TL/kg olarak belirlenmiştir.”

Açıklamada ayrıca, “KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize faiz destekli arpa sağlanması projesi kapsamında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol sonucunda, kredileri 21.12.2020 tarihinde onaylanmış olan Küçükbaş Hayvan Üreticilerine ve TÜK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki tüm satışlarda, üreticilerimiz adına belirlenen tüm fiyat ve koşulların devamının sağlanması kararı alınmıştır” denildi.