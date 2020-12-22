Girne Amerikan Koleji, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Girne Amerikan Koleji, Sokak Hayvanları Yararına Yardım Kermesi etkinliği gerçekleştirdi.

Girne Amerikan Koleji Müdür Vekili ve GAÜ Pazarlama Direktörü Leyla Biçer kermesle ilgili yaptığı açıklamada; “Sokak hayvanları pandemi süresince özellikle karantina zamanlarında onları besleyecek kimse olmadığı için aç kalmışlardı. Bu senede her zaman yaptığımız etkinlikler yerine bir farkındalık yaratmak adına sokak hayvanları yararına bir kermes düzenledik. Bu kermesten kazanılan paralar, toplanan yardımlar sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak" dedi.