Girne Amerikan Koleji, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Kazanılan para  sevimli dostlara

Girne Amerikan Koleji, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Girne Amerikan Koleji, Sokak Hayvanları Yararına Yardım Kermesi etkinliği gerçekleştirdi.
Girne Amerikan Koleji Müdür Vekili ve GAÜ Pazarlama Direktörü Leyla Biçer kermesle ilgili yaptığı açıklamada; “Sokak hayvanları pandemi süresince özellikle karantina zamanlarında onları besleyecek kimse olmadığı için aç kalmışlardı. Bu senede her zaman yaptığımız etkinlikler yerine bir farkındalık yaratmak adına sokak hayvanları yararına bir kermes düzenledik. Bu kermesten kazanılan paralar, toplanan yardımlar sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak" dedi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kahramanlar saygı ile anıldı
Kahramanlar saygı ile anıldı
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner468

banner460