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İlaç tepkisi

Sağlık çalışanları bugün 3 saatlik grev yapıyor

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İlaç tepkisi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), ilaç eksiklikleri ve diğer sorunlara dikkat çekmek için bugün kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarında 09.00-12.00 arasında 3 saatlik uyarı eylemi yapacak.
Ayrıca saat 10.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde basın açıklaması olacak.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan verilen bilgiye göre, yarın kamu sağlık merkezlerindeki ilaç eksiklerine ve sağlıktaki diğer sorunlara dikkat çekmek için ülke genelindeki tüm kamu hastanelerinde ve sağlık ocaklarında 3 saatlik uyarı eylemi yapılacak.
Hastanelerde acil servis ve acil ameliyatlar, onkoloji, hemodiyaliz, talasemi merkezi, yatan hasta ve yoğun bakım hizmetleri devam edecek.

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Turkish power - 10 dakika Önce

Bunlardan önce 2 saat mesai sonrası özel hastanelere tuymemeyi ogrenin

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