Şimdi cezaevinde

Lefkoşa'nın, Hamitköy bölgesinde bir öğrenci yurdunda kalan 24 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Obasi Chimezirm Princewill hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yapılan araştırmalar sonucu zanlının bin 218 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Zanlının tecavüz ettiği M.Y.K.’ye şikayetçi olmaması için 20 bin 845 Türk Lirasına denk gelen 500 bin Nijerya parası teklif ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Princewill’in, 25 Mart 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan ve daha önceden tanışıp arkadaş olduğu M.Y. K.’nin odasında rızası dışında girdiğini söyledi.

Polis, zorla odaya giren zanlının genç kadınla cinsel ilişkiye girmek istediğini ancak reddedilince saldırıya geçtiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile tartıştığı genç kadının vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurduğunu, boğazını sıktığını ve kıyafetlerini zorla çıkarıp tecavüz ettiğini açıkladı.

İnfiale neden oldu

Polis, 26 Mart 2023 tarihinde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlının ikamet adresi belli olmadığı için kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespiti yönünde bir araştırma yapıldığını belirtti.

Polis, 28 Mart tarihinde saat 22.00 sıralarında ihbar doğrultusunda zanlının Hamitköy’de tespit edildiğini belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlının aleyhindeki suçları kabul edip, gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis memuru, mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturmada yeni bulgular elde ettiklerini söyledi. Polis, zanlının M.Y. K.’ye şikayetçi olmaması için 500 bin Nijerya parası teklif ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Polis memuru, ayrıca yapılan araştırmalar sonucu zanlının bin 218 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de belirlediklerini açıkladı.

Meydana gelen olayın özellikle Hamitköy bölgesinde infiale neden olduğunu kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.