Hiç görüşmedik

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi öncesi ona bir teklif götürüldüğünü, ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi. İnce ise bu açıklamaya, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" sözleriyle yanıt verdi.

Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" dedi.

Millet İttifakı'nın milletvekili listelerini belirleme çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ortak liste için çalışıyoruz. Önemli bir seçim Türkiye açısından. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" diye konuştu.

İnce: Teklif yapılmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun “Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.