İsrail polisi, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara plastik mermi ve coplarla saldırdı.

Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Ayrıca İsrail polisi, Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla müdahalede bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla darp ettiği ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Guterres'ten İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin şiddet görüntülerini "dehşet verici ve şok edici" bulduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Mescid-i Aksa saldırısı hakkında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreter, Kıble Mescidi'nde İsrail güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı görüntüleri dehşet verici ve şok edici olarak nitelendiriyor." açıklamasında bulundu.

Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olan bu dönemin şiddet değil barış zamanı olması gerektiğini aktaran Dujarric, ibadet yerlerinin da sadece barışçıl ibadetler için kullanılması gerektiğini belirtti.

Dujarric, İsrail güçlerinin yerleşkedeki sağlık tesisine de zarar verdiğini, BM'nin bu tesisin tekrar inşası için katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkiye yol açmıştı.

