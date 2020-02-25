Ekonomik kriz etkilemedi

Ömer KADİROĞLLU

Kuzey Kıbrıs’ta ‘ekonomik kriz’ iddialarına karşın, araba satışları 2019’da hız kesmeden devam etti. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Bin 494 adet sıfır kilometre araç satışının yanı sıra 8 bin 487 adet de ikinci el satışı oldu. Ve sıfır satışlarda olduğu gibi ikinci elde ilk sırayı Mercedes aldı.

Galericiler, satılan araçların tamamına yakınının banka kredisi ile alındığını belirtirken, 2019’da Bin 694 adet ikinci el Mercedes satılmasını ‘halkın tercihi’ olarak niteledi.

Toplam satışlarda Japon arabalarının büyük ilgi gördüğünü belirten galericiler, fiyatların daha ekonomik olduğunu söyledi. Galericiler, ülkemizde alıcı bekleyen 10 bini aşkın ikinci el araba olduğuna dikkat çekti.

Mercedes aşkı kriz dinlemiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Birimi’nin hazırladığı istatistiki rakamlara bakıldığında;

2019 yılında Bin 494 sıfır kilometre, 8 bin 487 adet de ikinci el araç satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Veriler incelendiğinde Kıbrıslı Türklerin Mercedes aşkı rakamlarla ortaya çıktı.

Genel oranlara bakıldığında ikinci elde Japon araçları tercihlerde ilk sırada yer alsa da 2019 yılında en çok satılan ikinci el marka Alman devi Mercedes oldu.

2019’da sıfır kilometre satışlarda da açık ara önde olan Mercedes, ikinci elde de zirveye yerleşti.

Yıl içerisinde 245 adet sıfır kilometre, Bin 694 adet de ikinci elde Mercedes satışı gerçekleşti.

Sıfır kilometre Mercedes tercihlerinde C serisi öne çıkarken, ikinci elde E serisine talep çok oldu.

BMW geride kaldı

Mercedes aracın en büyük rakibi Alman devi BMW ise çok geride kaldı. 2019 yılında 210 adet sıfır kilometre, 438 adet de ikinci el satışı BMW satışı yapıldı.

Mercedes’ten sonra en çok satılan ikinci el araç markası Japon malı Nissan oldu. Nissan’ı diğer Japon markaları olan Toyota, Toyota’yı da Suzuki ve Honda takip etti.

2019 yılında Bin 361 Nissan, Bin 194 Toyota, Bin 118 Suzuki, Bin 116 Honda ve 112 Mitsubishi marka Japon araç satışı gerçekleşti. Rakamlar alt alta konulduğu zaman 8 bin 487 ikinci el satışın 4 bin 901’ini Japonya’dan gelen araçlar oluşturdu.

Nissan ilk sırada

2019 yılı içerisinde 60 adet sıfır kilometre, Bin 361 adet ikinci el Nissan satışı yapıldı.

Yine aynı yıl içerisinde 102 adet sıfır kilometre, Bin 194 adet Toyota satışı yapıldı.

Honda markalarda da202 sıfır kilometre, Bin 116 ikinci el araç satıldı. Geçtiğimiz yıl Mitsubishi’de sadece 2 adet sıfır kilometre satış oldu. İkinci elde bu rakam 112’ye yükseldi.

KKTC’de sıfır kilometresi satılmayan Suzuki markasının ise ikinci elde tercih edildiği görüldü.

2019’da Bin 118 adet Suzuki marka araç satışı oldu.

Tercih edilen modeller: NOTE, Swift ve VITZ

En çok satışı olan modeller incelendiği zaman vatandaşların tercih nedeninin fiyat olduğu ortaya çıktı.

Nissan’da en çok satışı olan model 6 bin 500 Sterlin civarında olan fiyatıyla NOTE oldu.

2019 yılında 654 adet Nissan NOTE satıldı. NOTE’u Suzuki’nin Swift modeli izledi. Geçen yıl 8 bin Sterlin civarındaki fiyatıyla 511 adet Swift satıldı. Swift’ten sonra en çok satışı olan Totota’nın VITZ modeli de 8 bin Sterlin’e alıcı buldu. 2019 yılında 492 adet VITS modeli satıldı.

Ticari araçlarda da ikinci el revaçta

Sıfır kilometre ile ikinci el arasındaki satış farkı sadece salon arabalar için geçerli olmadı. Ticari araç alımında da vatandaşların önemli bir çoğunluğu ikinci el araçları tercih ettiği görüldü.

2019 rakamlarına bakıldığı zaman 258 adet sıfır kilometre araç satışı yapılırken, ikinci el de bu rakam bin 804’e yükseldi.



Fiyatı etken

İkinci el araç satışı yapan galericiler, aynı markanın sıfır kilometresi ile ikinci eli arasında büyük fiyat farkı olduğunu, ayrıca Japonya’dan gelen arabaların elden geçerek getirildiğini ve sıfıra yakın bir konfor sunduğunu belirterek, bundan dolayı vatandaşların ikinci el aracı tercih ettiklerini söyledi.

Galericiler, Japon marka araçların tercih sebeplerinin az arıza yapması, yedek parçasının ucuz olması ve akaryakıt tüketiminde ekonomik olmasından kaynaklandığını ifade etti.