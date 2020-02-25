‘Projesi hazır’

Çiğdem AYDIN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den su taşıyan boruların onarımıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını, ihale aşamasına geldiğini söyledi. Oğuz, ihale aşaması bittikten sonra onarım çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Diyalog’a konuşan Bakan Oğuz, herhangi bir sorun olmadığını, sürecin olması gerektiği gibi ilerlediğini dile getirdi.

Göletlerdeki doluluk oranlarıyla ilgili de bilgi veren Oğuz, yaptıkları çalışmalarla su kaçaklarını önlediklerini, doluluk oranını arttırdıklarını ifade etti.

Su kaçaklarını toparladık

Bakan Oğuz, tüm göletlerde doluluk oranının yüzde 80-90 olduğunu ifade etti. Oğuz, Ciklos mevkii ve dere bendlerinde yapılan çevre temizliğinin su tutma oranını yükselttiğini ifade etti.

Bakan Oğuz, temizlik çalışmaları yapılmayan yıllarda su tutuma oranının 7 bin metreküp olduğunu söyledi.

Oğuz, bu yıl yapılan çalışmalar sonucu bu oranın 30 bin metreküpe çıktığını ifade etti.

Bakan Oğuz, Yeşilyurt derevasyonunda yapılan çalışmalar sayesinde suyun güvenli bir şekilde Güzelyurt derevasyonuna taşındığını dile getirdi.

Oğuz, suyun Kanlıdere’den de Köprü göletine güvenli bir şekilde aktarıldığını söyledi.

Bakan Oğuz, “Kısacası geçmiş yıllardaki su kaçaklarını da toparladık. Göletlerimiz doluluk oranlarını koruyor” dedi.

Geçitköy barajındaki su seviyesindeki durumla ilgili de konuşan Oğuz, normalde 20 milyon metreküp su tutuşu olduğunu ancak arıza olduktan sonra kontrollü bir şekilde biraz boşaltma yapıldığını ifade etti. Bakan Oğuz, şu anda su seviyesinin 17 milyon metreküp olduğunu belirterek, “Su sıkıntısı yaşanmayacak” dedi.

Teknik çalışmalar bitti

Bakan Oğuz, deniz içerisinde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarının tamamlandığını da söyledi.

Bakan Oğuz, Devlet Su İşleri çalışmalarını tamamladı. Şu anda ihale aşamasındadır. Türkiye ve KKTC tarafı koordineli çalışıyor. Hava koşullarından dolayı biraz aksama oldu fakat buna rağmen teknik çalışmalar bitti” açıklamasında bulundu. Oğuz, ihale aşaması bittikten sonra onarım çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Bakan Oğuz, herhangi bir sorun olmadığını, sürecin olması gerektiği gibi ilerlediğini sözlerine ekledi.