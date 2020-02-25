10 bin liraya serbest

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda bulaşık yıkama sırası yüzünden tartıştığı ev arkadaşının burnunu kıran Muhammed Almohazy (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde aralarında bulaşık yıkama sırası nedeni ile çıkan tartışma sonucu ev arkadaşı Omar Haşiş’in (21) burnuna yumruk atıp, kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili şikâyetin geri çekildiğini belirtere, öğrenci olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması ve zanlının 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.