Polis araştırıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr.N.E.’nin görevde olduğu dönemde usulsüzlük yaptığı iddia edildi. N.E.’nin çalışmadığı günlerde, yurt dışına ve güneydeyken kendisini ek mesaide gösterip, haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

İhbar üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından hastane tutanaklarında inceleme yapıldı. İncelemelerde N.E’nin haksız bir şekilde ek mesai ücreti aldığına dair tespit yapıldığı öne sürüldü. İddiaların odağındaki N.E ise suçlamaları kabul etmedi. Diyalog’un ulaştığı N.E. “Öyle bir şey yok, doğru değil, fazla yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Ek mesailerde usulsüzlük iddiası

Gazimağusa Devlet Hastanesi eski başhekim N.E.’nin usulsüzlük yaptığı iddiasıyla çalkalanıyor. Hastanede 2019 yılı Şubat ile Eylül ayları arında başhekimlik makamında bulunan N.E.’nin çalışmadığı halde kendisini mesaide gösterip, on binlerce lira parayı haksız yere aldığı öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı’nın müfettişlerini göndererek hastane tutanaklarını incelettiği, usulsüzlük tespit ettiği ve durumu polise bildirdiği iddia edildi.N.E.’nin güneyde ve yurt dışında tatilde olduğu günlerde bile kendisini çalışıyor gibi gösterdiği ileri sürüldü. N.E.’nin bu nedenle görevden alındığı belirtildi.

Eski başhekimin önümüzdeki günlerde teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılacağı iddia edildi.

“Doğru değil”

Öte yandan iddiaların odağındaki N.E.’nin Sağlık Bakanlığı ile davalık olduğu öğrenildi. Başhekimlik dönemde kendisine verilen sözler tutulmadığı, haksız yere görevden alındığı gerekçesiyle dava açan N.E hakkındaki suçlamaları reddetti. N.E. “Öyle bir şey yok, doğru değil, fazla yorum yapmak istemiyorum” dedi.