Suzuki kül oldu

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde Ayşe Kamkam’a ait Suzuki Alto marka araç kundaklandı. Kimliği belirsiz bir şahıs aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında araç tamamen yanıp, kullanılmaz halde geldi.

Elde edilen bilgilere göre dün saat 01.00 sıralarında Metehan’da Şht. Mustafa Ahmet Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşe Kamkam’a ait PV 882 plakalı Suzuki Alto marka araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucu araç tamamen yanıp, kullanılmaz halde geldi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde başını kapüşonla örten ve erkek olduğu düşünülen bir şahsın aracın üzerine yanıcı madde döküp, ateşe verirken görüldüğü öğrenildi.