İki kişi kefil oldu

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda seyrederken ihbar üzerine aracının bagajında178 kilo bonfile et ve 65 kilo biftek bulunarak tutuklanan Yakub Karamez, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Mağusa- Lefkoşa istikametine seyretmekte olan FJ 968 plakalı van aracın içinde gümrüksüz mal olabileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Polis, aracın Girne dağ yolu kavşağı yakınında durdurularak kontrol edildiğini belirtti.

Polis, yapılan kontrol sonucunda aracın bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş 178 kilo bonfile et, 65 kilo biftek tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, aracın sürücüsü olan zanlı Yakub Karamez’in suçüstü tutuklandığını açıkladı. Polis, etlerin ve aracın emare altına alındığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.