Karara az kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazşimağusa’da, 29 Ocak 2018 tarihinde işlenen Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasında sona gelindi. Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdükleri belirtilen Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma iddia makamı ile savunmanın son sözlerini söyleyebilmesi için 5 Mart 2020 tarihine ertelendi.

Gazimağusa’da 30 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kennedy Taombabwa Dede Çanakkale göletinde ölü olarak bulunmuştu. Dede’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, Nidai Şanlı, Onur Körkurt, Ozan Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu tutuklanmıştı.