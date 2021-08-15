İmdada yetişti

Ömer KADİROĞLU

Akaryakıt stoku dibe vuran Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun imdadına Türkiye yetişti. TPİC’ten gönderilen Bin 200 ton akaryakıt 40 tankerle dün Girne Limanı’na ulaştı ve daha sonra Teknecik santraline aktarıldı. Teknecik santrali günde ortalama 800 ton akaryakıt tüketiyor.

Diyalog’a konuşan ve Türkiye’den bugün de Bin 200 ton yakıt geleceğini belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yarın yine aynı şekilde Bin 200 ton daha yakıt geleceğini söyledi.

Arıklı, Bakanlar Kurulu kararıyla sipariş verilen 36 bin ton yakıtın ise 18 Ağustos günü adada olacağını ve Teknecik santralinin düzenli bir şekilde çalışacağını söyledi.

Elektrik kesintilerinin yakıt azlığından değil, Aksa’daki teknik arızadan kaynaklandığını belirten Arıklı şöyle dedi:

“Aksa’nın 8 jeneratöründen 4 tanesi arıza yüzünden devre dışı kaldı. Dolayısıyla üretimde azalma meydana geldi ve dönüşümlü olarak kesintilere gidildi. Teknecik’te 8 jeneratörden 7’si çalışıyor. Bunların 2 tanesi termik santraldir. Vatandaşlar termik santralden yükselen kara dumanları gördükçe tepki verdiği için bir tanesini devre dışı bıraktık.

Akaryakıtın geliş hikayesini anlattı

Bakan Arıklı, Türkiye’den gönderilen ve ilaç gibi gelen akaryakıtın hikayesini ise kişisel facebook sayfasından paylaştı. Akaryakıtın gelmeyeceği yönünde beklentisi olanlara sitem de eden Arıklı şu ifadeleri kullandı:

Nasılda ellerini ovuşturuyorlardı. Teknecik akaryakıtsız kalacak, ülke karanlığa gömülecek Hükümet istifa etmek zorunda kalacaktı.

TPİC’in bulduğu gemi ilginç bir şekilde Kıbrıs’a akaryakıt taşımaktan vazgeçmişti. Diğer gemi akaryakıtın bulunduğu Dörtyol’a 5 günlük uzaklıkta idi. Geminin akaryakıt yükleyip Kıbrıs’a varması en az 8 gün isterdi. Oysa Teknecik’teki akaryakıt ancak 5 gün yetebilecekti.

Hesap kitap tamamdı. Oysa karşılarında en az onlar kadar zeki bir ekip vardı. Sayın Başbakanın başkanlığında bir toplantı yapıldı. İhtiyaç belirlendi. 5 günlük akaryakıtın bir kısmı Aksa’dan bir kısmı ise Türkiye’den karşılanacaktı.

Derhal Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile temas kuruldu. Sayın Bakan Fatih Sönmez Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktarı görevlendirdi. Alpaslan Bayraktar eski TPİC Genel Müdürü idi. Halihazırda da TPİC dahil Enerji Bakanlığının alt kuruluşlarından sorumluydu.

Alpaslan Bayraktar Silopi’de bulunan 80 tankeri Dörtyol’a kaydırdı. Mersin’den bir Ro-Ro gemisi ayarlandı. Ve dün akşam tankerlerle ihtiyaç duyulan 1200 ton akaryakıt ülkeye getirildi. Yarın da 1200 ton akaryakıt ülkeye getirilecek. Sonrasında her ihtimale karşı 1200 ton daha alınıp iş sağlama bağlanacak.

Bu arada Aksa’nın da hakkını vermek lazım. Her ihtimale karşı oradan da akaryakıt taşındı.

Bütün beklentileri boşa çıkan malum ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar... Siz konuşun. Biz yapacağız...

Büyükyılmaz: Yeterli akaryakıt mevcut

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılmak üzere Türkiye’de İskenderun Petrol Rafinerisi’nden alınan ve iki defada adaya geleceği açıklanan 2 bin 400 tonluk yakıtın ilk partisi dün adaya ulaştı.

Girne Limanı’nda gelen yakıt tankerleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz fuel oil’in KKTC’ye ulaştığını ve 10’lu tankerler halinde Teknecik Elektrik Santraline götürülerek boşaltıldığını söyledi. Gelecek olan toplam 2 bin 400 ton yakıtın Teknecik Elektrik Santralini gemi ile gelecek yakıt gününe kadar idare edeceğini söyledi. Büyükyılmaz, en geç Salı günü gemi ile birlikte yakıtın geleceğini ifade etti. Büyükyılmaz, şu anda Aksa ve depolarda 4 bin 500 ton akaryakıtın mevcut olduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz “Bir kesinti, karanlığa gömülme veya akaryakıtın eksilmesi gibi bir durum kalmamıştır” ifadelerini kullandı.