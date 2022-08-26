Geçitkale’ye bağlandı

Ulukışla köyü yerel yönetimler reformuyla Geçitkale Belediyesi’ne bağlandı. Halk Meclisi programının Ulukışla’da yapılan yayınına katılan Muhtar Aynur İş ile köy halkı seslerini duyurdu. Daha önce Akdoğan bucağına bağlanması öngörülen ancak köy muhtarı ve köy halkının itirazları üzerine yeniden değerlendirmeye alınan Ulukışla bundan böyle Geçitkale’ye bağlı olacak.

Diyalog’a konuşan muhtar İş, “Sonunda sesimizi duydular ve bizi istediğimiz gibi Geçitkale belediyesine bağladılar” dedi. İş, şunları söyledi:

Sesimizi duydular ancak bizi Diyalog sayesinde fark ettiler. Halk Meclisi programının köyümüzde yapılması ve orada taleplerimizi anlatmamıza fırsat verilmesi alınan bu kararda etkili oldu. Ben tv2020’ye, Diyalog gazetesine sesimizi duyurmamıza aracı olduğu için teşekkür ediyorum. İsteğimiz bucağa bağlandık. Zaten biz coğrafi olarak Geçitkale’ye daha yakındık. Doğru olan adım atıldı.”

Ulukışla Muhtarı Aynur İş, “Aralarımızda 600 metre mesafe olan Serdarlı Belediyesi dururken, 20 kilometre uzaklıktaki Akdoğan Belediyesine bağlansaydık çok zorluk yaşayacaktık” dedi.