Son liste yayımlandı

Belediyelerin sayısını 28’den 18’e düşüren reform yasası büyü tartışmaların ardından onaylanırken, yeni belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerlerinin son şekli açıklandı.

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle önceki gün sabah saatlerinde olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu toplantısı 17 saatlik oturumun ardından dün sabah 05.00 sularında sona erdi. Tartışmalı geçen toplantının sonunda "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

1. Lefkoşa Türk Belediyesi

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2. Gazimağusa Belediyesi

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3. Girne Belediyesi

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)

4. Güzelyurt Belediyesi

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5. İskele Belediyesi

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6. Lefke Belediyesi

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)

7. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8. Lapta -Alsancak- Çamlıbel Belediyesi

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9. Erenköy -Karpaz Belediyesi

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10. Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11. Geçitkale - Serdarlı Belediyesi

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12. Mesarya Belediyesi

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 köy)

13. Gönyeli - Alayköy Belediyesi

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14. Yeniboğaziçi Belediyesi

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 köy)

15. Çatalköy- Esentepe Belediyesi

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)

16. Dikmen Belediyesi

Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)

17. Tatlısu Belediyesi

Tatlısu (1 köy)

18. Beyarmudu Belediyesi

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)