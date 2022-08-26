Son liste yayımlandı

Belediyelerin sayısını 28’den 18’e düşüren reform yasası büyü tartışmaların ardından onaylanırken, yeni belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerlerinin son şekli açıklandı.
"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle önceki gün sabah saatlerinde olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu toplantısı 17 saatlik oturumun ardından dün sabah 05.00 sularında sona erdi. Tartışmalı geçen toplantının sonunda "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:
1. Lefkoşa Türk Belediyesi
Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)
2. Gazimağusa Belediyesi
Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)
3. Girne Belediyesi
Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)
4. Güzelyurt Belediyesi
Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)
5. İskele Belediyesi
Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)
6. Lefke Belediyesi
Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)
7. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi
Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)
8. Lapta -Alsancak- Çamlıbel Belediyesi
Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)
9. Erenköy -Karpaz Belediyesi
Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)
10. Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi
Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)
11. Geçitkale - Serdarlı Belediyesi
Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)
12. Mesarya Belediyesi
Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 köy)
13. Gönyeli - Alayköy Belediyesi
Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)
14. Yeniboğaziçi Belediyesi
Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 köy)
15. Çatalköy- Esentepe Belediyesi
Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)
16. Dikmen Belediyesi
Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)
17. Tatlısu Belediyesi
Tatlısu (1 köy)
18. Beyarmudu Belediyesi
Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)
Son liste yayımlandı
Yerel yönetimler reformuyla belirlenen belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerlerinin son şekli açıklandı
Belediyelerin sayısını 28’den 18’e düşüren reform yasası büyü tartışmaların ardından onaylanırken, yeni belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerlerinin son şekli açıklandı.
YORUM EKLE